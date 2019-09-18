شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن : قوات عسكرية سعودية ضخمة تجبر الامارات على الانسحاب من شبوة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر اعلامية انسحاب قوات اماراتية مع عتادها العسكري من شبوة .

وقالت وكالة “سبوتنيك” الروسية نقلاً عن مصدر محلي، إن دفعة ضخمة من الآليات العسكرية السعودية هي الثانية خلال ثلاثة أيام وصلت، إلى مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة شرقي اليمن.

وذكر شهود عيان في عدد من المعسكرات في محافظة شبوة ان القوات الاماراتية انسحبت كليا من تلك المعسكرات خشية التصادم مع القوات السعودية التي وصلت .