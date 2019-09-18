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عدن - ياسمين التهامي - الشمايتين : نـــداء عـاجــل (مــن حــقـي ان اتـعــلــم)نــحــن نــدرس تحــت صفيح مـــن الــــزنـــج

جهينة يمن: الشمايتين

بسم الله الرحمن الرحيم

نـــــــــــــداء عـــــاجـــــــــل

(مـــن حــقـــي ان اتـعــلــــــم)

عبارة بسيطة مكونة من ثلاثة عشر حرفا اطلقها تلاميذ وتلميذات مدرسة الصديق الاساسية - صافره عزلة العزاعز - مديرية الشمايتين - محافظة تعز مع بداية العام الدراسي الجديد 2019/2020م.

من حقي ان اتعلم :-

عبارة بريئة براءة الطفولة تظهر رغبة حقيقة لتلاميذ وتلميذات المدرسة في طلب العلم ويؤكد صدق ذلك التوجه الإصرار الكبير للتلاميذ والتلميذات على مواصلة الدراسة في بيئة تعليمية قاسية لا تتوفر فيها الظروف المناسبة للتعليم في حدودها الدنيا.

عندما يشعر تلاميذ وتلميذات المدرسة بقدوم احد الزائرين للمدرسة من جهة رسمية او من اولياء الامور او غيرهم يحاولون ان يلفتوا نظرهم بكل الوسائل ولسان حالهم يقول نحن هنا تعالوا لمشاهدتنا :-

نحن نـدرس تحت الطــرابيل في بــدروم مستعار لاحد المنازل المجاورة للمدرسة:-

نـــحــن نــــدرس تحـــت صفيح مـــن الــــزنـــج

نـــحــن نــــدرس في بدروم أرضي لا تتوفر فيه أي بيئة مناسبة للتعليم

نحن أطفال اليوم وجيل المستقبل نتوجه بندائنا و نناشدكم باسم الطفولة

إلــــــى

الجهــــــــــات الحكـــــوميــــة

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القطـــــــــاع الخــــــــــــــــاص

المنظمـــــــات الإنسانيـــــــــــة

فــاعــلـــــــــــــــــي الخيـــــر

اوليـــــــــاء الامـــــــــــــــــور

الشخصيات والوجاهات الاجتماعية

نقول لكم جميعا :-

نحن نجهل أسباب الحروب والصراعات الدائرة في بلادنا ونجهل الكثير من امور الحياه فما زلنا أطفالا ولكننا نعلم ان الحروب ستنتهي يوما ما .

فمن حقنا ان نتعلم

ولذلك فإننا نناشد فيكم

الضمير الإنساني

الوازع الديني

الواجب الأخلاقي

القلوب الرحيمة

نحن بحاجة لمساعدتكم

لكي نتعلم

فـــــــــــــلا تتركونــــا وحــــــــــدنا .

وندعوكم جميعا لزيارة مدرستنا لتدركوا حجم معاناتنا .