مسلحون يهاجمون حاجزا امنيا بميفعة

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يزيد بن سلمان - شبوة - هاجم مسلحون مجهولون مساء اليوم حاجزا امنيا بمديربة ميفعة بمحافظة شبوة. وقال مصدر محلي لصحيفة عدن الغد ان مسلحين مجهولين هاجموا نقطة الفهفهة شمال مدينة جول الريدة. Advertisements ودارت اشتباكات في محيط النقطة استمرت لدقائق.. ولم تتوفر معلومات عن سقوط ضحايا.

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