الإمارات تعود الى مرمى استهداف الجيش واللجان الشعبية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – متابعات

هدد رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبدالسلام الإمارات , بضربات مماثلة للضربات التي استهدفت منشآت نفط ارامكو في بقيق وخريص في السعودية.

وتوعد عبدالسلام في حديث لقناة الجزيرة الثلاثاء ، الإمارات بضربات جديدة في حال لم تنسحب من اليمن بصورة فعلية, مؤكداً ان قوات الجيش واللجان الشعبية ليس لديها أي حصانة لاي معتدي .

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واضاف ان الامارات تستحق ان توجه اليها الضربات اكثر من أي وقت مضى, متهماً اياها بحاول التضليل عبر مزاعم الانسحاب لتجنب الاستهداف .

واكد قائلا: وجب استهدافها جراء استمرار فرضها الحصار على مدينة الدريهمي.

وأَضاف: وعليها ترقب الرد على هذه الجريمة.