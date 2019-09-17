ورد الآن : سلطنة عمان تعتقل شيخ يمني بارز لاسباب مجهولة ..(الاسم + التفاصيل)

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - كشفت مصادر محلية ان الاجهزة الامنية اعتقلت الشيخ احمد سهيل المهري احد مشائخ محافظة المهرة لاسباب لا زالت مجهولة. جديد الحدث أونلاين: Advertisements في خطوة مفاجئة وغير متوقعة .. أمير من "آل سعود" يتولى منصب مهم بدلًا من تركي آل الشيخ واستنكر مشائخ ووجهاء قبيلة «زعبنوت» اعتقال السلطات العمانية للشيخ أحمد بن سهيل المهري . كما وجه مشائخ وأعيان قبيلة"زعبنوت" مناشدة للملك سلمان و الرئيس هادي بسرعة التدخل واطلاق سراحه.

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