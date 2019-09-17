شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن مشروب يخلصك من الدهون فى ثمانى ساعات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - ما هى الطريقة التى تزيد من حرق الدهون حتى فى فترة النوم ؟ إليكم الحل ، لا تأكل شىء قبل النوم ببضع ساعات، ثم تناول هذا المشروب قبل جديد الحدث أونلاين: Advertisements النوم بساعة واحدة: المكونات: ملعقة من عصير الليمون ملعقتان من البقدونس المفروم نصف ملعقة صغيرة من القرفة ملعقتان صغيرتان من خل التفاح ملعقتان من عسل النحل قليل من الزنجبيل حسب الرغبة اخلط المكونات السابقة و تناولها قبل النوم بساعة . سوف تلاحظ الفرق فى خلال أيام قليلة.

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