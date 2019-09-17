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مشروب يخلصك من الدهون فى ثمانى ساعات

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شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن مشروب يخلصك من الدهون فى ثمانى ساعات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - ما هى الطريقة التى تزيد من حرق الدهون حتى فى فترة النوم ؟

 إليكم الحل ، لا تأكل شىء قبل النوم ببضع ساعات، ثم تناول هذا المشروب قبل

 

 

جديد الحدث أونلاين:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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النوم بساعة واحدة:

المكونات:

ملعقة من عصير الليمون

ملعقتان من البقدونس المفروم

نصف ملعقة صغيرة من القرفة

ملعقتان صغيرتان من خل التفاح

ملعقتان من عسل النحل

 قليل من الزنجبيل حسب الرغبة

اخلط المكونات السابقة و تناولها قبل النوم بساعة . سوف تلاحظ الفرق فى خلال أيام قليلة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحدث أونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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