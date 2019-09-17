شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ”اردوغان“ يثير غضب السعوديين بتصريح عن اليمن وأمير يصفه بـ”الكذاب“.. ماذا قال؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أثار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان غضب سعوديين بتصريح منسوب له عن الهجوم الذي استهدف منشأتي نفط "أرامكو" في بقيق وخريص بالمملكة العربية السعودية.

وقال الرئيس التركي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيريه الإيراني حسن روحاني والروسي فلاديمير بوتين، في أنقرة، الإثنين، حول الهجوم على منشأتي النفط السعوديتين، إن "علينا التمعّن بكيفية بدء الصراع في اليمن، هذا البلد دُمّر بالكامل، فمن تسبب في ذلك؟".

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وأضاف: "بالطبع مع حدوث كل هذا الدمار، بدأ اليمنيون يتخذون استعداداتهم باستمرار، لا نتمنى رؤية مثل هذه التطورات، ولكن مع ذلك علينا التفكير بكيفية إعادة إعمار وإحياء اليمن"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.

وقال "يجب أن تبدأ اليمن في إعادة البناء (الدولة) بأسرع ما يمكن، فهي غير قادرة على الوقوف على أقدامها​​​. ما الذي يمكن أن تفعله الدول المتقدمة لليمن وسوريا؟ والكارثة الموجودة في فلسطين، ولكن للأسف، يحارب المسلمون الآن المسلمين. لنتذكر من كان أول من قصف اليمن؟ وسوف نرى من أين بدأت الكارثة".

من جانبه، نشر الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد، عبر حسابه على تويتر، صورتين لخبرين عن أردوغان يتحدث فيهما عن حرب اليمن: الأول يعلن فيه تأييده لعملية "عاصفة الحزم" التي تقودها المملكة العربية السعودية، والثانية يدعو فيها إلى تذكر من بدأ بقصف اليمن، في تعليقه على هجوم أرامكو.

وقال عبدالرحمن بن مساعد: "في الصورة التي على اليمين تصريح في عام 2015 عن حرب اليمن، وفي الصورة الأخرى تصريح هذا اليوم عن نفس الموضوع.. فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان: أنت كذّاب"، على حد تعبيره.

وانتشر هاشتاغ "#اردوغان_وايران_اعداءنا" على تويتر في المملكة العربية السعودية والإمارات، مع آلاف التعليقات التي تنتقد تصريح الرئيس التركي عن الهجوم على منشأتي أرامكو.

وتبنت مليشيا الحوثي، السبت الماضي، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.

إلا أن المتحدث باسم التحالف العسكري الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، تركي المالكي، قال إن التحقيقات الأولية في الهجوم على منشآت نفطية في المملكة تشير إلى أن الأسلحة المستخدمة إيرانية، مضيفا أن "مصدر إطلاق الطائرات المسيرة لم يكن اليمن، ويتم الآن التحقق من مصدر إطلاقها".

بدورها، قالت وزارة الخارجية السعودية إن التحقيقات الأولية تشير إلى استخدام أسلحة إيرانية في الهجمات التي استهدفت منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو.

وصرحت الخارجية في بيان لها أن "العمل جار على التحقق من مصدر تلك الهجمات"، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".