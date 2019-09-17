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أبرز عناوين الخليج 365 للفترة المسائية اليوم الثلاثاء.. تعرف عليها
الثلاثاء 17 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365 ـ خاص:
ينشر "الخليج 365" أبرز عناوين الأخبار المتعلقة بالشأن اليمن خلال الفترة المسائية من يومنا هذا الثلاثاء، أيلول 17، 2019، وهي كالتالي:
العميد علي الوليدي ينتقد الحكومة لعدم صرفها مرتبات منتسبي الجيش
https://www.elyamnelaraby.com/420146
إب.. مليشيا الحوثي تقتحم محل صرافة بجبلة لرفض مالكه دفع جباية
https://www.elyamnelaraby.com/420145
قصف جوي على مواقع وتجمعات المليشيا في محافظتي الجوف وصعدة
https://www.elyamnelaraby.com/420136
قوات المقاومة المشتركة تحبط هجوما للمليشيا جنوب الحديدة
https://www.elyamnelaraby.com/420135
مليشيا الحوثي تواصل خرق الهدنة الأممية في محافظة الحديدة
https://www.elyamnelaraby.com/420134
وكيل وزارة الإعلام في الجنوب: تبني الحوثي للهجمات على المملكة السعودية يكشف الدور الإيراني
https://www.elyamnelaraby.com/420127
اشتباكات عنيفة بين قيادات حوثية في محيط مطار صنعاء الدولي
https://www.elyamnelaraby.com/420124
محلل سياسي لــ "الخليج 365" : الهجوم الإرهابي الذي استهدف «أرامكو» تصعيد إيراني واضح
https://www.elyamnelaraby.com/420121
قيادي بارز في الإنتقالي يعرب عن قلقه من الوضع السيئ في حضرموت
https://www.elyamnelaraby.com/420120
البرلمان العربي يدعو لحماية البرلمانيين اليمنيين وحمايتهم من انتهاكات الحوثيين
https://www.elyamnelaraby.com/420119
فعالية في جنيف تسلط الضوء على جرائم ألغام مليشيا الحوثي وانتهاكات الصحفيين
https://www.elyamnelaraby.com/420118
توزيع 1000 سلة غذائية للمتضررين في قعطبة بالضالع
https://www.elyamnelaraby.com/420117
ناشط جنوبي يتهم الإخوان بتجنيد الأطفال في شبوة
https://www.elyamnelaraby.com/420116
عدن .. استعادة سيارة مسروقة في إطار حملة أمنية ضد قطاع الطرق
https://www.elyamnelaraby.com/420114
العريفي أحد أعمدة الإعلام اليمني يعاني من مرض ويحتاج لمساعدة
https://www.elyamnelaraby.com/420113
البحسني يدشن المنحة النفطية الإماراتية لدعم كهرباء ساحل حضرموت
https://www.elyamnelaraby.com/420112
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