أبرز عناوين الخليج 365 للفترة المسائية اليوم الثلاثاء.. تعرف عليها الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 صورة أرشيفية كتب الخليج 365 ـ خاص: ينشر "الخليج 365" أبرز عناوين الأخبار المتعلقة بالشأن اليمن خلال الفترة المسائية من يومنا هذا الثلاثاء، أيلول 17، 2019، وهي كالتالي:

العميد علي الوليدي ينتقد الحكومة لعدم صرفها مرتبات منتسبي الجيش https://www.elyamnelaraby.com/420146 إب.. مليشيا الحوثي تقتحم محل صرافة بجبلة لرفض مالكه دفع جباية https://www.elyamnelaraby.com/420145 قصف جوي على مواقع وتجمعات المليشيا في محافظتي الجوف وصعدة https://www.elyamnelaraby.com/420136 قوات المقاومة المشتركة تحبط هجوما للمليشيا جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/420135 مليشيا الحوثي تواصل خرق الهدنة الأممية في محافظة الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/420134 وكيل وزارة الإعلام في الجنوب: تبني الحوثي للهجمات على المملكة السعودية يكشف الدور الإيراني https://www.elyamnelaraby.com/420127 اشتباكات عنيفة بين قيادات حوثية في محيط مطار صنعاء الدولي https://www.elyamnelaraby.com/420124 محلل سياسي لــ "الخليج 365" : الهجوم الإرهابي الذي استهدف «أرامكو» تصعيد إيراني واضح https://www.elyamnelaraby.com/420121 Advertisements قيادي بارز في الإنتقالي يعرب عن قلقه من الوضع السيئ في حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/420120 البرلمان العربي يدعو لحماية البرلمانيين اليمنيين وحمايتهم من انتهاكات الحوثيين https://www.elyamnelaraby.com/420119 فعالية في جنيف تسلط الضوء على جرائم ألغام مليشيا الحوثي وانتهاكات الصحفيين https://www.elyamnelaraby.com/420118 توزيع 1000 سلة غذائية للمتضررين في قعطبة بالضالع https://www.elyamnelaraby.com/420117 ناشط جنوبي يتهم الإخوان بتجنيد الأطفال في شبوة https://www.elyamnelaraby.com/420116 عدن .. استعادة سيارة مسروقة في إطار حملة أمنية ضد قطاع الطرق https://www.elyamnelaraby.com/420114 العريفي أحد أعمدة الإعلام اليمني يعاني من مرض ويحتاج لمساعدة https://www.elyamnelaraby.com/420113 البحسني يدشن المنحة النفطية الإماراتية لدعم كهرباء ساحل حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/420112

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