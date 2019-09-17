كاتب سياسي: المجتمع الدولي لم يعد يتمسك بالمرجعيات الثلاث وجريفيث يؤكد ذلك

الثلاثاء 17 سبتمبر 2019

الصحفي الجنوبي صلاح السقلدي

كتب الخليج 365

أكد الصحفي الجنوبي البارز صلاح السقلدي أن المجتمع الدولي لم يعد متمسكا بالمرجعيات الثلاث لحل الأزمة في اليمن.

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وأضاف السقلدي في منشور له على صحفته : "تابعتُ إحاطة المبعوث الدولي إلى اليمن"جريفيت" الذي قدّمها أمام مجلس الأمن يوم الاثنين، فقد خلتْ من أية إشارة الى المرجعيات الثلاث: - المبادرة الخليجية، مخرجات حوار فندق موفنبيك، قرارات مجلس الأمن ذات الصلة- التي ظلت السلطة اليمنية بالرياض ترددها دوما كأساس لحل الأزمة اليمن والقضية الجنوبية".

وأضاف: "بل أن المبعوث أكد على أن شكل الدولة باليمن لن يكون إلا عبر حوار مستقبلي شامل يحدد مستقبل اليمن وشكل دولتها المقبلة".

وأردف السقلدي: "ورأي جريفيت بشأن حل الأزمة و شكل الدولة اليمنية بالمستقبل لا يمثّــل شخصه فقط، بل يمثل بالضرورة رأي وموقف الأمم المتحدة".

وتابع: "فهو وهي يعرفان أن المشاريع السياسية التي طرحت قبل هذه الحرب من قِـبل أطراف كانت مهيمنة على المشهد لم تعد تشكل حلاً للأزمة بل أصبحت جزءاً من المشكلة، مثلما كانت أبرز أسبابها, وبالذات مشروع الدولة من ستة أقاليم التي فرضها نزلاء فندق الموفنبيك من جانب واحد!".