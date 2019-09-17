وزير الإعلام: تعليق أردوغان على هجوم أرامكو يبرر الأعمال الإرهابية

الثلاثاء 17 سبتمبر 2019

معمر الارياني

كتب الخليج 365

شن وزير الإعلام في الحكومة الشرعية معمر الإرياني، هجوما على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على خلفية تصريحات الأخير بشأن استهداف معملين تابعين لأرامكو.



وقال الإرياني عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن تصريحات أردوغان بشأن استهداف معامل شركة أرامكو النفطية السعودية، اعتساف للحقائق، ومحاولة تبرير للعمل الإرهابي الجبان.

Advertisements

ولفت وزير الإعلام إلى أن الرئيس التركي يقوم باستغلال الأحداث في اليمن؛ لتصفية حسابات إقليمية، وإبعاد الأنظار عن الطرف الحقيقي الذي يقف خلف الهجوم.

وكان أردوغان، قد أثار غضب كثيرين حول العالم بتصريحه عن الهجوم الذي استهدف منشأتي نفط «أرامكو» في بقيق وخريص بالمملكة العربية السعودية.

وأكد الإرياني، أن تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية استجاب لدعوة الرئيس هادي لمساندة الحكومة الشرعية والجيش والشعب اليمني في معركة استعادة الدولة وإسقاط انقلاب المليشيا الحوثية المدعومة من إيران، بعد قرابة 7 أشهر من اقتحامها العاصمة صنعاء وسيطرتها على مؤسسات الدولة وزحفها لمحافظة عدن.

وختم تغريداته بالقول: كنا ننتظر من الرئيس التركي إدانة واضحة للجرائم اليومية التي ترتكبها المليشيا الحوثية بدعم إيراني منذ 5 أعوام بحق اليمنيين من قتل ونهب وتدمير وتخريب ممنهج لكل مقومات الحياة واعتقال للسياسيين والإعلاميين والناشطين، والذي خلّف مئات آلاف من القتلى والجرحى وملايين النازحين والمشردين.