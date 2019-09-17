ريمة.. مليشيا الحوثي تقصي مديري "التربية" وتستبدلهم بموالين لها

الثلاثاء 17 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 ـ صنعاء

قالت مصادر تربوية إن مليشيات الحوثي أقدمت على تغيير مديري مكاتب التربية والتعليم في جميع مديريات محافظة ريمة واستبدالهم بشخصيات من الموالين للجماعة الحوثية.



وذكرت المصادر أن المليشيات أقصت مدير تربية بلاد الطعام فيصل سعد الفقيه، وعينت بدلاً عنه الحوثي محمد علي الزبير، فيما عينت حامد الضبيبي لإدارة التربية والتعليم في مديرية مزهر بدلاً عن غالب مهدي المكش.

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وبحسب المصادر، فقد شمل الإقصاء الحوثي مدير التربية والتعليم في مركز بني الضبيبي علي محمد الضبيبي، والذي استبدلته بالقيادي الحوثي أبوالفضل محمود أحمد، فيما سلمت مهام قيادة مركز التربية في مديرية كسمة للقيادي الحوثي عادل حسن البريد بدلاً عن المدير السابق عبدالله علي سعد الضباره.

وفي مديرية السلفية أقصت المليشيات مدير مكتب التربية والتعليم في المديرية عبدالملك الهجري وأحلت محله السلالي عبدالله محمد الحسني.

ولفتت المصادر إلى أن إقصاء جميع الكوادر التربوية المؤهلة والتي تتمتع بالخبرة الطويلة والعريقة في العمل الميداني التربوي على مدى عقود من الزمن من أجل إتاحة الفرصة لعناصر المليشيات لنشر الفكر الحوثي الضال في أوساط الطلاب.

وقالت المصادر إن المليشيات تسعى جاهدة لحوثنة قطاع التعليم ابتداءً من تغيير المناهج وتغيير مديري المدارس، وفرض ترديد الصرخة وقسم الولاء، وتعديل الأنشطة المدرسية بما يتواكب مع خطط الجماعة لنشر الفكر الخميني وتفخيخ عقول الطلاب.