صنعاء.. مليشيا الحوثي تقتحم منزل برلماني وتنهب محتوياته

الثلاثاء 17 سبتمبر 2019

ميليشيا الحوثي _ أرشيفية

كتب الخليج 365

قال مصادر إن ميليشيا الحوثي الإرهابية أقدمت على اقتحام منزل برلماني في أحد أحياء العاصمة صنعاء.



ونقلت وكالة خبر عن مصادرها قوله، إن عناصر مليشيات الحوثي على متن أطقم اقتحمت منزل أحمد الأصبحي، عضو مجلس النواب بالعاصمة صنعاء.

ووفق المصادر فإن المليشيات أقدمت على نهب محتويات منزل البرلماني الأصبحي رئيس كتلة تعز، نهاية الأسبوع الماضي.

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يأتي ذلك بالتزامن مع بدء المليشيات الحوثية، محاكمة 35 برلمانياً عقب توجيه اتهامات كيدية لهم بالخيانة وإحالة النيابة العامة الخاضعة لسيطرة الحوثيين البرلمانيين للمحاكم على خلفية عقد جلسة مجلس النواب في سيئون التابعة لمحافظة حضرموت.

إلى ذلك، أكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي رفضه القاطع للمحاكمات العبثية والإجراءات غير الدستورية وغير القانونية التي تمارسها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق رئيس وأعضاء مجلس النواب الذين رفضوا الانقلاب وانحازوا للشرعية، وخصوصاً النواب الذين حضروا جلسات مجلس النواب في مدينة سيئون بتاريخ 13 أبريل الماضي.

وأدان البرلمان قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بالحجز والتحفظ على أموال وممتلكات رئيس مجلس النواب و34 نائباً من أعضاء المجلس الذين رفضوا الانقلاب وانحازوا للشرعية.

وأضاف رئيس البرلمان العربي، في بيان صحفي، “أن ما قامت به الميليشيا الحوثية يُعد انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية، وخرقاً صريحاً لنظام الاتحاد البرلماني الدولي”.

ودعا رئيس البرلمان العربي الأمم المتحدة ممثلةً في الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص لدى اليمن إلى التحرك الفوري والعاجل بإلزام ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بالتوقف عن هذه الإجراءات غير القانونية بحق أعضاء منتخبين من الشعب اليمني ولهم حصانة برلمانية وعقدوا جلسة شرعية لمجلس النواب اليمني فى مدينة يمنية.

وأكد السلمي على ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير الحماية القانونية لرئيس وأعضاء مجلس النواب بالجمهورية اليمنية.