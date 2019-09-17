شكرا لقرائتكم خبر عن بعد استهداف أرامكو.. ناطق الحوثيين يتوعد دول التحالف وأول دولة تهرول لشراء الصواريخ الأمريكية - تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توعدت جماعة الحوثي اليوم الثلاثاء دول التحالف بعد استهدافها معامل أرامكو في المملكة العربية السعودية.

وقال الناطق الرسمي باسم جماعة الحوثي محمد عبدالسلام إن “لا خطوط حمراء أمامنا وسنستهدف كل الدول المتورطة في حربنا، والنظام السعودي هو المعتدي والحل الأقرب للسلام هو وقف ما يسمى العدوان”.

واضاف في حديثه للجزيرة “النفط ليس أغلى من دماء اليمنيين وأن من استهتر بدمنا يجب أن يتحمل عواقب استهتاره”.

وأردف ناطق الحوثيين قائلا أن “من يحرص على استقرار سوق النفط فليتجه للتحالف لوقف ما أسماه العدوان ورفع الحصار عن اليمن”.

وقال "إن الإمارات لم تنسحب من اليمن وتحاول التضليل لتجنب الاستهداف، مؤكدا أن الإمارات تستحق الاستهداف في هذا الوقت أكثر من أي وقت مضى ونحن نراقب الوضع”.

وتابع عبدالسلام أن “العمليات الدفاعية المقبلة ستكون أقسى وأشد إيلاما إذا استمر العدوان والحصار”.

وقال “على التحالف والمملكة خصوصا أن تدرك أن غرورها وصلفها هو الذي يوردها المهالك”.

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وأستدرك “آن الأوان للسعودية أن تدرك أن رهانها على الحماية الأمريكية هو رهان خاسر”.

وأشار إلى أن السعودية تريد إظهار نفسها كأنها تواجه قوة إقليمية لا نحن فحسب، وقال “الهجوم على أرامكو رد طبيعي على ما يسمى العدوان السعودي.

واستطرد “لا يوجد حوار حقيقي في اليمن والنظام السعودي لا يريد الحوار بل تفتيت اليمن”.

الى ذلك أعلن ولي عهد البحرين، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الإثنين، أن بلاده وقّعت على اتفاق لشراء منظومة صواريخ “باتريوت” الأمريكية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين، خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالبيت الأبيض، نقلتها قنوات تلفزيونية.

وقال ولي العهد البحريني إن المباحثات التي جمعته بترامب ركزت على تعزيز التعاون التجاري والأمني بين البلدين.

وأضاف أن بلاده وقعت على اتفاق لشراء أول منظومة صواريخ “باتريوت”.

بدوره، قال ترامب، خلال لقائه ولي عهد البحرين، إن بلاده تريد التأكد بشكل تام من المسؤولين عن الهجمات التي استهدفت منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة “أرامكو” بالسعودية.