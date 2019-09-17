شكرا لقرائتكم خبر عن تزامنا مع تدشين العام الدراسي الجديد غلاب والغزالي يدشينا مشروع الوجبه المدرسية الخفيفة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - إب/علي محمد علي العديني

دشن وكيل محافظه إب القاضي/عبدالفتاح غلاب و معه مديرالتربيه والتعليم الاستاذ/محمد درهم الغزالي مديرفرع مشروع التغذيه... أ/فيصل محمد الكبش مشروع الوجبه المدرسيه الخفيفه للعام الدراسي2019_2020 بمدرسة و الممول من برنامج الاغذيه العالمي (WFP).. وقال غلاب في تصريحه ياتي ياتي تدشين هذا المشروع متزامنا مع تدشين العام الدرسي الجديد وهذا يميزه اقبال ابنائنا الطلاب معبرا عن شكره للقيادات التربويه علي جهودها الملموسه والمعلمين المثابرين لنجاح هذع المهمه الوطنية حضر التدشين الاستاذ/هشام الصليحي مديرالتربيه والتعليم بالمديريه وممثلاعن المجلس المحلي..بالاضافه الى حضور نواب ادارة المشروع والمديرالمساعد ومسؤلي التغذيه المدرسيه بالمشنه.

.من ناحيته مدير مديرفرع المشروع فيصل الحبيشي عبر عن شكرقيادة مكتب التربية للدكتور/حمود الاخرم مديرعام المشروع لما بذله من جهود مضنيه في اخراج هذا المشروع لحيز الوجود. وكذلك الشكر موصول للاستاذ/عبدالرحمن ثابت مشرف المحافظه نائب المديرالعام