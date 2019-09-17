شكرا لقرائتكم خبر عن هل تتذكرون سارق حقائب النساء بصنعاء من على دراجة نارية .. شاهدوا نهايته “صورة” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اصدرت محكمة في صنعاء حكماً بالسجن 10 سنوات على المدان بجرائم السرقة من النساء في الطرق ونهب حقائبهن، باستخدام دراجة نارية. وقالت وسائل اعلام في صنعاء في خبر تابعته”الحياة اليمنية” إن الشعبة الجزائية الإستئنافية المتخصصة بأمانة العاصمة اصدرت اليوم عقوبة السجن 10 سنوات للمدان وليد على محمد سلامة .

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