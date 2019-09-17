شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. جيش جرار من هذه الدولة العربية يصل شبوة لمواجهة الإنتقالي والإمارات .. و روسيا تكشف التفاصيل المفاجئة !! شاهد التفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت وكالة "سبوتنيك" الروسية نقلاً عن مصدر محلي، إن دفعة من الآليات العسكرية السعودية هي الثانية خلال ثلاثة أيام وصلت، إلى مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة شرقي اليمن.

وأكد المصدر أن عشرات الآليات المدرعة وصلت، أمس الاثنين، على متن ناقلات عدة إلى مدينة عتق عاصمة شبوة، قادمة من السعودية عبر منفذ الوديعة الحدودي في محافظة حضرموت شرقي اليمن.

الماضي، وصلت دفعة مكونة من 75 آلية، إلى مدينة عتق، نقل الجيش اليمني جزءا منها إلى مدينة شقرة في مديرية خنفر شرق محافظة أبين، تعزيزاً لقوات الحيش اليمني المتمركزة في مواقع قريبة من نقاط التماس مع قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا.

ومنذ منتصف الشهر الماضي تصاعد التوتر العسكري بين الحكومة اليمنية والانفصاليين جنوبي اليمن، وبلغ ذروتها مع انقلاب المجلس الانتقالي وسيطرته على العاصمة المؤقتة عدن، بدعم أماراتي مباشر حيث استهدف الطيران الإماراتي قوات الجيش اليمني بعدد من الغارات الجوية أدت لمقتل وإصابة 300 جندي يمني على أبوب عدن.