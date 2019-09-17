الاكثر مشاهدة - ثالث أهم دولة في التحالف العربي بعد ”السعودية والإمارات” تعلن رسميا عن سحب قواتها من اليمن

شكرا لقرائتكم خبر عن ثالث أهم دولة في التحالف العربي بعد ”السعودية والإمارات” تعلن رسميا عن سحب قواتها من اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ربط رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني "عبدالفتاح البرهان"، ما أسماه "الضرورة"، كشرط لسحب القوات السودانية المشاركة بالتحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن.

وقال "البرهان"، إنه سيتم ذلك عند الضرورة، مضيفا أن القوات السودانية في اليمن لا تقاتل ضد أي طرف، بل تقوم فقط بأعمال دفاعية.

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وزاد "البرهان"، في لقاء مع "الجزيرة"، سيبث لاحقا ضمن برنامج "لقاء خاص"، أن سحب القوات السودانية من اليمن سيتم متى استدعت الضرورة ذلك.

ويشارك السودان في حرب اليمن، التي تقودها السعودية والإمارات، منذ مارس/ آذار 2015.

ولم يعلن السودان عن عدد قواته المشاركة في الحرب، لكنه أعلن استعداده إرسال 6 آلاف مقاتل إلى اليمن.

ومنذ 5 أعوام يشهد اليمن حرباً بين القوات الحكومية، مدعومة بالتحالف بقيادة السعودية وعضوية الإمارات من جهة، وبين الحوثيين، المتهمين بتلقي دعم ايراني من جهة أخرى، والذين يسيطرون على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.

المصدر | الخليج الجديد