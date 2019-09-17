الاكثر مشاهدة - أسرع من المتوقع .. عودة إنتاج النفط في السعودية.. ووكالة دولية تكشف الحقيقة الكاملة

شكرا لقرائتكم خبر عن أسرع من المتوقع .. عودة إنتاج النفط في السعودية.. ووكالة دولية تكشف الحقيقة الكاملة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أبلغ مصدران مطلعان على أحدث التطورات رويترز يوم الثلاثاء أن إنتاج النفط السعودي سيعود بالكامل على نحو أسرع مما كان متوقعا بادئ الأمر عقب هجمات مطلع الأسبوع على منشأتي إنتاج.

وقال أحد المصدرين إن المملكة تقترب من استعادة 70 بالمئة من فاقد الإنتاج البالغ 5.7 مليون برميل يوميا عقب الهجمات.

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وقال المصدر الكبير إن الإنتاج سيعود بالكامل خلال من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

كان مصدران مطلعان على عمليات أرامكو السعودية قالا يوم الاثنين إن العودة الكاملة إلى أحجام الإنتاج العادية ”قد تستغرق شهورا“.

وتراجعت أسعار النفط تراجعا حادا يوم الثلاثاء بعد صعودها نحو 20 بالمئة يوم الاثنين. وانخفض خام برنت 3.72 دولار بما يعادل 5.4 بالمئة إلى 65.30 دولار للبرميل بحلول الساعة 1350 بتوقيت جرينتش.