الاكثر مشاهدة - ورد للتو : رد ناري للحكومة اليمنية على تصريحات الرئيس التركي ‘‘أردوغان’’ بشأن الحرب في اليمن واستهداف معامل ‘‘أرامكو’’ السعودية

شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو : رد ناري للحكومة اليمنية على تصريحات الرئيس التركي ‘‘أردوغان’’ بشأن الحرب في اليمن واستهداف معامل ‘‘أرامكو’’ السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سارع مسؤول في الحكومة الشرعية بالرد على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب اردغان بشأن استهداف شركة ارامكو السعودية.

وقال وزير الاعلام معمر الارياني ان تصريحات الرئيس التركي بشأن استهداف معامل شركة أرامكو النفطية السعودية، اعتساف للحقائق، ومحاولة تبرير للعمل الارهابي الجبان.

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وبين في تغريدة له ان" تلك التصريحات استثمار غير مقبول للأحداث في اليمن لتصفية حسابات اقليمية وحرف الانظار عن الطرف الحقيقي الذي يقف خلف الهجوم". حسب قوله

وأضاف " كنا ننتظر من الرئيس التركي ادانة واضحة للجرائم اليومية التي ترتكبها المليشيا الحوثية بدعم ايراني منذ 5 اعوام بحق اليمنيين من قتل ونهب وتدمير وتخريب ممنهج لكل مقومات الحياة واعتقال للسياسيين والاعلاميين والناشطين والذي خلف مئات آلاف من القتلى والجرحى وملايين النازحين والمشردين".

وكان الرئيس التركي قد دعا في معرض تعليقه على الهجمات على المنشآت النفطية في السعودية إلى تذكر من الذي شن الحملة العسكرية في اليمن.