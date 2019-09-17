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عدن - ياسمين عبدالعظيم - الرئيس هادي يفجر مفاجأة في وجه السعودية والامارات ويعلن قراره الحازم وسط فرحة عارمة في اوساط الشعب اليمني

كشفت مصادر حكومية، إن رئيس الجمهورية اليمنية عبد ربه منصور هادي رفض كل المطالب التي تقدمت قيادات ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي المتواجدة في مدينة جدة السعودية.

وأوضحت المصادر، أن الوفد الحكومي غادر جدة بناء على توجيهات رئاسية.

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عاجـــل : الرئيس هادي يفجر مفاجأة في وجه السعودية والامارات ويعلن قراره الحازم وسط فرحة عارمة في اوساط الشعب اليمني

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وقال مصدر في الحكومة، ان الرئيس هادي ابلغ السعوديين رفضه القاطع لأي تعديلات وزارية أو البدء بمشاورات سياسية قبل عودة الأوضاع إلى سابق عهدها في الحكومة الشرعية، وفق ماأوردته صحيفة عدن الغد .

وبحسب المسؤول الحكومي الذي اطلع على نتائج اجتماع الرئيس هادي بنائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان قبل أيام ان هادي ابلغ السعوديين انه لا يمكن نقاش أي حوار سياسي دون انسحاب كامل من مؤسسات الحكومة والالوية العسكرية بعدن .

واشار المصدر إلى ان الرئيس هادي ابلغ السعوديين انه لايمكن مناقشة أي خطط حوار أو تعديلات على الحكومة أو مشاركة أي طرف سياسي قبل الانسحاب كاملا من المواقع التي تمت السيطرة عليها في عدن مؤخرا .

وأوضحت المصادر إلى ان السعوديون اوقفوا الحوارات عقب احداث بقيق واوقفوا أي عمليات تواصل مع أي طرف سياسي سوى في الحكومة أو الانتقالي.