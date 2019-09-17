شكرا لقرائتكم خبر عن الصحفي الجنوبي ’’ انيس منصور ’’ يفجر مفاجأة مدوية عن مصير الرئيس هادي .. ويكشف البديل الذي اختارته... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اتهم الصحفي اليمني، أنيس منصور، المملكة العربية السعودية ، ودولة الإمارات، بمنع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، من حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ففي تغريدة على حسابه في تويتر، رصدها محرر "بويمن" كشفت انيس عن الشخصية البديلة التي ستحضر الاجتماعات نيابة عن الرئيس هادي، قائلا : " رئيس الوزراء معين عبدالملك، سيلقي كلمة اليمن بالجمعية العمومية للامم المتحدة بدلاً عن الرئيس هادي بضغط سعودي اماراتي".

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وأضاف، "سيذهب معين لتسويق ذاته ونفسه في امريكا بعد فشله خلال الفترة الماضية! لا نستعجل!".

واختتم تغريدته بالقول: "ننتظر كلمة معين هل تستحق الشكر او تستحق اللعن والحملات والبيانات والأدانات #اليمن".