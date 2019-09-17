شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اعتذارها لإخوان اليمن .. صحيفة عكاظ السعودية تفاجئ الجميع وتكشف مخطط ’’إماراتي’’ خطير جنوب... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

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عد نشرها اعتذارا رسميا، بطريقة غير مباشرة لمحافظ مأرب، الذي هاجمته كاتبة سعودية في مقال عن من أسمتهم "إخونج اليمن".. كشفت عكاظ السعودية مخططا إماراتيا خطيرا يحاك ضد محافظة حضرموت، وتنفذه مليشيات المجلس الانتقالي التابع لأبوظبي.

حيث كشفت صحيفة سعودية، اليوم الثلاثاء، عن مساع لما يسمى المجلس الإنتقالي الجنوبي الانفصالي المدعوم إماراتياً لتفجير الأوضاع بحضرموت (شرقي اليمن).

ونقلت صحيفة عكاظ السعودية عن مصادر يمنية مطلعة أن عناصر موالية للإنتقالي تعقد لقاءات وتعمل على تعبئة الشارع لتفجير الأوضاع الأمنية.

ولم تذكر الصحيفة تفاصيل أكثر عن هذه التحركات للمجلس الانتقالي.

وتعيش حضرموت حالة من الترقب بعد إعلان لجنة تطلق على نفسها "لجنة التصعيد لنيل حقوق حضرموت" عزمها تنفيذ خطوات تصعيد شعبية.

وتضم اللجنة التي انبتقت عن اجتماع لمؤتمر حضرموت الجامع الذي يتزعمه وكيل أول حضرموت عمرو بن حبريش في قوامها موالين للمجلس الانتقالي الجنوبي.

وأقرت اللجنة العليا للتصعيد إقامة فعالية تصعيدية جماهيرية في المكلا الأحد المقبل، للمطالبة بحقوق حضرموت.

وتطالب اللجنة برفع سقف نسبة حضرموت من بيع نفطها إلى 50% بدلاً عن 20% وتنفيذ توجيهات الرئيس لشركة بترومسيلة بإعتماد إنشاء محطة غازية لكهرباء ساحل حضرموت بقدرة 200 ميجا بدلاً عن 100 ميجا.

كما تطالب اللجنة من الحكومة إلزام "بترومسيلة" بالعمل على توفير الوقود وبشكل عاجل ومستمر لكهرباء محافظة حضرموت وتغيير قيادة شركة "بترومسيلة" النفطية الحكومية.

وسبق أن أكدت قيادة محافظة حضرموت على موقفها بأن تظل حضرموت بعيدة عن الصراع الدائر في المحافظات المجاورة.

غير أن التصعيد ضد الحكومة الشرعية، في حضرموت، مستمر بدءً من تنظيم المجلس الانتقالي فعالية شعبية مطلع الشهر الجاري في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت تأييداً للتمرد المسلح في عدن.