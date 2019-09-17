شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان مفاجئ قبل قليل لشركة ”ارامكو” العملاقة السعودية يقلب موازين العالم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تراجعت أسعار النفط بشكل حاد اليوم بعدما أخبر مصدر سعودي بارز "رويترز" بأن الإنتاج لشركة ارامكو قد يعود إلى المستويات العادية خلال أسابيع، أسرع مما كان متوقعا في البداية بعد تراجعه إثر هجمات بطائرات مسيرة..

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وأوضح المصدر، أنه من الممكن أن يتم استعادة الإنتاج الذي تم فقدانه جراء الهجمات على منشآت نفطية في السعودية في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، مضيفا أن المملكة على وشك استعادة 70% من الإنتاج الذي تم فقدانه والبالغ 5.7 مليون برميل يوميا.





وانخفض سعر خام "برنت" بنسبة 5.4% إلى 65.30 دولار للبرميل، بحلول الساعة 13:50 بتوقيت غرينيتش، فيما هبط الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.8% إلى 60.50 دولار للبرميل.