اخبار الخليج / اخبار اليمن

قيادات حوثية تنهب مبالغ كبيرة  تحت مسمى دعم مراكز تلقيح الكوليرا بصنعاء

0 نشر
اليمن العربي ـ متابعات 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

الثلاثاء 17 سبتمبر 2019

مليشيا الحوثي الإيرانية

مليشيا الحوثي الإيرانية

قيادات حوثية تنهب مبالغ كبيرة  تحت مسمى دعم مراكز تلقيح الكوليرا بصنعاء

كتب

الخليج 365 ـ متابعات

قالت مصادر طبية إن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران نهبت مئات الملايين من الريالات تحت مسمى دعم المراكز الصحية الخاصة بحملة التلقيح بوباء الكوليرا بالعاصمة صنعاء.

Advertisements

ونقلت وكالة "خبر" عن مصادرها قولها، إن قيادة مليشيات الحوثي المعينة مدراء مكاتب الصحة بمديريات أمانة العاصمة صنعاء تنهب مئات الملايين تحت مسمى دعم المراكز الصحية الخاصة بحملة التلقيح بوباء الكوليرا بالعاصمة صنعاء.

وذكرت المصادر، أن كل مركز صحي رصدت له منظمة "يونسيف" التابعة للأمم المتحدة مبلغ مليوني ريال كنفقة تشغيلية بشكل شهري وتقوم قيادة المليشيات بنهب هذه المبالغ دون تقديم أي شيء لهذه المراكز.

ولفتت المصادر إلى أن قيادة مليشيات الحوثي المعينة كمدراء لمكاتب الصحة بمديريات أمانة العاصمة صنعاء تنهب هذه المبالغ المهولة منذ شهر رمضان الفائت حتى الشهر الجاري.

وكانت منظمة العفو قد اتهمت المليشيا، في وقت سابق، بسرقة المساعدات الغذائية المقدمة للمحتاجين في اليمن، ووزعتها على قادتها والموالين لها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قيادات حوثية تنهب مبالغ كبيرة  تحت مسمى دعم مراكز تلقيح الكوليرا بصنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا