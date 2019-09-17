ذمار.. مقتل شخصين بحادثين منفصلين في ظل انفلات أمني تشهده المحافظة

الثلاثاء 17 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365

قتل شخصين، برصاص مسلحين مجهولين في حادثتين منفصلتين وسط أحد الشوارع العامة في محافظة ذمار، جنوب العاصمة صنعاء، اليوم الثلاثاء.



وقالت مصادر محلية إن مسلحين مجهولين كانوا على متن دراجة نارية أطلقوا الرصاص على المواطن سعد أحمد المكنى بأبو غضب في جولة رداع وسط المدينة حيث أردوه قتيلاً ولاذوا بالفرار.

ولم يتسن للمصادر الحصول على معلومات حول الدوافع وراء جريمة القتل.

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وفي حادث آخر أطلق مسلحون مجهولون من على متن سيارة هيلوكس الرصاص على أحد الاشخاص المارة في حي الدائري الغربي وسط المدينة ظهر الجمعة.

وذكرت المصادر أن الشخص المقتول لم يتم التعرف على هويته حيث لايزال في ثلاجة الموتى بمستشفى ذمار العام.

ولفتت المصادر أن مقتل الشخصين قد يرجع إلى خلافات وثأر قبلي بينهما.

وتشهد المحافظة التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي منذ العام 2015، انفلاتا أمنيا غير مسبوق.

وكانت مصادر كشفت عن قيام عصابات تابعة للمليشيا باختطاف فتيات لابتزاز أقاربهن ماليا.

وأكدت المصادر أن مركز المحافظة شهدت عدة عمليات خطف دون أن تحرك الأجهزة الأمنية ساكنا.