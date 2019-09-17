البحسني: دعم الإمارات لقطاع الكهرباء أنقذ حضرموت من الانهيار

الثلاثاء 17 سبتمبر 2019

البجسني

كتب الخليج 365-حضرموت

أكد محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني ان التدخل العاجل للأشقاء في دولة الامارات العربية المتحدة ودعمها لكهرباء حضرموت انقذ المؤسسة من الانهيار.



وقال المحافظ البحسني ان الفرحة ستعم كل بيت في حضرموت بسبب هذا الدعم,, مؤكدا انها لن يثنينا أحد من شراكتنا مع الامارات.

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من جانبه أكد مدير كهرباء ساحل حضرموت ان الامارات وقفت معنا في الظرف الصعب وبدعمها بالوقود يعتبر وقفا مع شعب حضرموت في ازماتها .

واشار إلى أن الدعم سيظل عنوان وفاء للأمارات.

وقدمت دولة الامارات دعما مباشرا للقطاعات الخدمية في عموم المحافظات المحررة منذ خمسة اعوام.

ويشتغل ذراع الامارات الانساني الهلال الاماراتي في اليمن في تقديم المساعدات والتي تتعددت في الجانب الانساني والصحي والزراعي وفي القطاع الصحي والبنية التحتية في اليمن.