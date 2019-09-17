- 1/2
- 2/2
الثلاثاء 17 سبتمبر 2019
البجسني
كتب
الخليج 365-حضرموت
أكد محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني ان التدخل العاجل للأشقاء في دولة الامارات العربية المتحدة ودعمها لكهرباء حضرموت انقذ المؤسسة من الانهيار.
وقال المحافظ البحسني ان الفرحة ستعم كل بيت في حضرموت بسبب هذا الدعم,, مؤكدا انها لن يثنينا أحد من شراكتنا مع الامارات.
من جانبه أكد مدير كهرباء ساحل حضرموت ان الامارات وقفت معنا في الظرف الصعب وبدعمها بالوقود يعتبر وقفا مع شعب حضرموت في ازماتها .
واشار إلى أن الدعم سيظل عنوان وفاء للأمارات.
وقدمت دولة الامارات دعما مباشرا للقطاعات الخدمية في عموم المحافظات المحررة منذ خمسة اعوام.
ويشتغل ذراع الامارات الانساني الهلال الاماراتي في اليمن في تقديم المساعدات والتي تتعددت في الجانب الانساني والصحي والزراعي وفي القطاع الصحي والبنية التحتية في اليمن.
كانت هذه تفاصيل خبر البحسني: دعم الإمارات لقطاع الكهرباء أنقذ حضرموت من الانهيار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.