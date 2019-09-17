فلكي يمني يتوقع تأثر اليمن ودول خليجية بعاصفة مدارية في سبتمبر

الثلاثاء 17 سبتمبر 2019

علم الفلك

كتب الخليج 365-صنعاء

توقع فلكي يمني اليوم الثلاثاء بتأثر الیمن وعدة دول خلیجیة بعاصفة مداریة في الثلث الاخیر من شھر سبتمبر الجاري، قادمة من البحر العربي.

Advertisements

وأوضح الفلكي محمد عیاش في بیان ، أن الیمن وجنوب شرق السعودیة والامارات وعمان و مناطق اُخرى من الجزیرةِ العربیة بشك ٍل غیر ُمباشر قد تتأثر باضطرابات جویة، مع توغل ھذِه العاصفة إلى داخل الیابسة وتحولھا فیما بعد إلى منخفض جوي ُمشبع ببخار الماء وخلایا متناثرة من ال ُسحب الركامیة الماطرة.

وذكر عیاش الى أنھ وفقاً لآخر ال ُمعطیات والقراءات الأولیة والتي توحي بشكل شبھ مؤكد من تزاید بالة السواحل الشمالیة الغربیة للھند فرضیة نشوء الحالة المداریة ال ُمحتمل تشكلھا شرق میاه بحر العرب وقُلث الأخیر من شھر سبتمبر، ومع توفر الظروف الجویة المناسبة لإمكانیة تطور ھذه الحالة في مع بدایة الثُوقت لاحق إلى عاصفھ مداریھ (متوسطة إلى شدیدة القوة).

ِللتحقُق بحسب المؤشرات وعوامل الجو التي قد تسود في حینھا.

ورجح عیاش بان أكثر الاحتمالات قابلیةً بأن یكون ُسلوك مسار ھذِه الحالة بِاتجاه الشمال الشرقي نحو سلطنة عمان، ِلیكون تأثیرھا على سواحل السلطنة بشكل ُمباشر.