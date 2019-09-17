شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الحكومة اليمنية في أول رد رسمي على تصريحات الرئيس التركي أرودغان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعتبر وزير الاعلام معمر الارياني أن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بشأن استهداف معامل شركة أرامكو النفطية السعودية، اعتساف للحقائق، ومحاولة تبرير للعمل الارهابي الجبان، واستثمار غير مقبول للأحداث في اليمن لتصفية حسابات اقليمية وحرف الانظار عن الطرف الحقيقي الذي يقف خلف الهجوم .

وقال وزير الاعلام في سلسلة تغريدات رصدها يمن فويس أن تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة استجاب لدعوة الرئيس هادي لمساندة الحكومة الشرعية والجيش والشعب اليمني في معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب الذي نفذته المليشيا الحوثية المدعومة من إيران بعد قرابة 7 أشهر من اقتحامها العاصمة صنعاء وسيطرتها على مؤسسات الدولة وزحفها لمحافظة عدن .

وتابع الارياني : كنا ننتظر من الرئيس التركي ادانة واضحة للجرائم اليومية التي ترتكبها المليشيا الحوثية بدعم ايراني منذ 5 اعوام بحق اليمنيين من قتل ونهب وتدمير وتخريب ممنهج لكل مقومات الحياة واعتقال للسياسيين والاعلاميين والناشطين والذي خلف مئات آلاف من القتلى والجرحى وملايين النازحين والمشردين .