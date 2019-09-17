شكرا لبحثكم عن خبر البحسني: تدخل الإمارات انقذ كهرباء حضرموت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني ان التدخل العاجل للأشقاء في دولة الامارات العربية المتحدة ودعمها لكهرباء حضرموت انقذ المؤسسة من الانهيار. واكد محافظ محافظة حضرموت , ان الفرحة ستعم كل بيت في حضرموت بسبب هذا الدعم,, مؤكدا انها لن يثنينا أحد من شراكتنا مع الامارات. Advertisements وفي نفس لسياق قال مدير كهرباء ساحل حضرموت ان الامارات وقفت معنا في الظرف الصعب وبدعمها بالوقود يعتبر وقفا مع شعب حضرموت في ازماتها . واشار الى ان الدعم سيظل عنوان وفاء للأمارات.

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