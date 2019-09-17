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الحكومة اليمنية ترد على تصريحات الرئيس التركي بشأن الحرب في اليمن

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يزيد بن سلمان - شبوة - علق وزير الاعلام اليمني معمر الارياني على التصريحات التي ادلي بها الرئيس التركي خلال مؤتمر صحفي في انقرة امس الاثنين بشأن الحرب في اليمن.

 

وقال الارياني في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع "تويتر" تابعا أبابيل نت"تصريحات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بشأن استهداف معامل شركة أرامكو النفطية ، اعتساف للحقائق، ومحاولة تبرير للعمل الارهابي الجبان، واستثمار غير مقبول للأحداث في اليمن لتصفية حسابات اقليمية وحرف الانظار عن الطرف الحقيقي الذي يقف خلف الهجوم.

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واضاف،تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة استجاب لدعوة الرئيس هادي لمساندة الحكومة الشرعية والجيش والشعب اليمني في معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب الذي نفذته المليشيا الحوثية المدعومة من إيران بعد قرابة 7 أشهر من اقتحامها العاصمة صنعاء وسيطرتها على مؤسسات الدولة وزحفها لمحافظة عدن.

 

ولفت، كنا ننتظر من الرئيس التركي ادانة واضحة للجرائم اليومية التي ترتكبها المليشيا الحوثية بدعم ايراني منذ 5 اعوام بحق اليمنيين من قتل ونهب وتدمير وتخريب ممنهج لكل مقومات الحياة واعتقال للسياسيين والاعلاميين والناشطين والذي خلف مئات آلاف من القتلى والجرحى وملايين النازحين والمشردين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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