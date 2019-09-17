العميد علي الوليدي ينتقد الحكومة لعدم صرفها مرتبات منتسبي الجيش

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الثلاثاء 17 سبتمبر 2019
العميد ركن علي منصور الوليدي
كتب
الخليج 365-عدن
انتقد رئيس دائرة التوجيه المعنوي العميد ركن علي منصور الوليدي الحكومة من حرمان منتسبي الجيش من رواتبهم وان ذلك عقاب جماعي لا يخدم احد.
وكتب الوليدي في منشور على صفحته بموقع "فيسبوك" قائلا: "يتحاورون في فنادق جدة راضين او دون راضين ، ويحرمون منتسبي المؤسسة الدفاعية والأمنية والمقاومة الجنوبية من معاشاتهم دون ذنب يذكر".
وأضاف: "بينما يخوض ابطالها النشامى المواجهات الميدانية نيابة عنهم؟!".
وأشار إلى أن ذلك "اجراء تعسفي بالعقاب الجماعي ، لا وطني ولا انساني ولا اخلاقي ، تداعيات ردود افعاله لا ندري تخدم من منهم؟!".
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