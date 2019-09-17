العميد علي الوليدي ينتقد الحكومة لعدم صرفها مرتبات منتسبي الجيش

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الثلاثاء 17 سبتمبر 2019

العميد ركن علي منصور الوليدي

كتب الخليج 365-عدن

انتقد رئيس دائرة التوجيه المعنوي العميد ركن علي منصور الوليدي الحكومة من حرمان منتسبي الجيش من رواتبهم وان ذلك عقاب جماعي لا يخدم احد.

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وكتب الوليدي في منشور على صفحته بموقع "فيسبوك" قائلا: "يتحاورون في فنادق جدة راضين او دون راضين ، ويحرمون منتسبي المؤسسة الدفاعية والأمنية والمقاومة الجنوبية من معاشاتهم دون ذنب يذكر".

وأضاف: "بينما يخوض ابطالها النشامى المواجهات الميدانية نيابة عنهم؟!".

وأشار إلى أن ذلك "اجراء تعسفي بالعقاب الجماعي ، لا وطني ولا انساني ولا اخلاقي ، تداعيات ردود افعاله لا ندري تخدم من منهم؟!".