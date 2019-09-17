قصف جوي على مواقع وتجمعات المليشيا في محافظتي الجوف وصعدة

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الثلاثاء 17 سبتمبر 2019

ميليشيا الحوثي _ أرشيفية

كتب الخليج 365 ـ صنعاء

قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، أيلول 17، 2019، مواقع لمليشيا الحوثي الانقلابية في محافظتي الجوف وصعدة شمال شرقي اليمن.



وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في منطقة المرة بمديرية برط العنان بالجوف، تعرضت لقصف جوي عنيف.

وأضافت المصادر أن القصف تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المديرية.

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وشهدت جبهة المديرية، الشهر الماضي، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين.

وفي محافظة صعدة، شنت مقاتلات التحالف سلسلة غارات على مواقع وتجمعات للمليشيا في مناطق حدودية مع المملكة العربية السعودية.

وأكدت مصادر عسكرية أن المقاتلات الحربية استهدفت بعدة غارات مواقع وتجمعات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية باقم شمالي المحافظة.

ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي.

وتتعرض مواقع وتجمعات وتحركات المليشيا في المحافظتين لقصف جوي ومدفعي بشكل شبه يومي منذ العام 2015.

وحال القصف الجوي دون تمكن المليشيا من استعادة أي من المناطق التي خسرتها خلال الثلاثة الأعوام الماضية، كما مكن قوات الشرعية من استعادة مناطق ومواقع جديدة في المحافظتين.