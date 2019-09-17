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قوات المقاومة المشتركة تحبط هجوما للمليشيا جنوب الحديدة

الثلاثاء 17 سبتمبر 2019

الحوثيين

كتب الخليج 365

أحبطت قوات المقاومة المشتركة الوطنية، هجوما لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، باتجاه مديرية حيس جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد.



وبحسب مصادر عسكرية فقد استهدف هجوم المليشيا الحوثية المتمردة، مساء الإثنين، مواقع محررة جنوب مديرية حيس.

وأجبرت قوات المقاومة مجاميع المليشيا على التراجع والفرار، بعد تكبيدها قتلى وجرحى في صفوفها.

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وتستمر مليشيا الحوثي الانقلابية، استهداف مواقع الجيش الوطني، في محافظة الحديدة ، في الوقت الذي تتمسك به قوات الجيش بالهدنة الأممية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت مصادر عسكرية أن مواقع القوات المشتركة في شارع 7 يوليو شرق الحديدة تعرضت للقصف الحوثي.

واضافت المصادر أن المليشيا الحوثية فتحت نيران أسلحتها على مواقع شرق وجنوب مديرية الدريهمي.

وبحسب المصادر استخدمت المليشيا في اعتداءاتها مدافع الهاون، والهاوتزر، وأسلحة البيكا، ورشاشات 14.5 و12.7.

يشار إلى أن المليشيا الحوثية تخرق هدنة اتفاق السويد بصورة يومية، دون إصدار الأمم المتحدة الراعية للاتفاق أي موقف واضح حتى من ذهاب ضحايا مدنيين في مناطق الساحل جراء التنصل الحوثي.