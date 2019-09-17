مليشيا الحوثي تواصل خرق الهدنة الأممية في محافظة الحديدة

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الثلاثاء 17 سبتمبر 2019

مليشيا الحوثي

كتب الخليج 365 ـ الحديدة

واصلت مليشيا الحوثي، الموالية لإيران، الثلاثاء 17 سبتمبر/أيلول 2019م، خرق الهدنة الأممية، في مديرية الدريهمي وأحياء بمدينة الحديدة، كبرى مدن الساحل الغربي لليمن.



قصف شرق الحديدة

وذكرت مصادر عسكرية أن مواقع القوات المشتركة في شارع 7 يوليو شرق الحديدة تعرضت للقصف الحوثي.

واضافت المصادر أن المليشيا الحوثية فتحت نيران أسلحتها على مواقع شرق وجنوب مديرية الدريهمي.

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وبحسب المصادر استخدمت المليشيا في اعتداءاتها مدافع الهاون، والهاوتزر، وأسلحة البيكا، ورشاشات 14.5 و12.7.

يشار إلى أن المليشيا الحوثية تخرق هدنة اتفاق السويد بصورة يومية، دون إصدار الأمم المتحدة الراعية للاتفاق أي موقف واضح حتى من ذهاب ضحايا مدنيين في مناطق الساحل جراء التنصل الحوثي.

الاتفاق في ستوكهولم

ومنذ إعلان الاتفاق في ستوكهولم بالسيد قبل أشهر، لم تلتزم المليشيا بأي من بنود الاتفاق، سواء المتعلقة بـوقف إطلاق النار، أو المتعلقة بتبادل الأسرى وغيرها.