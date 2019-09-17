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شاهد : صورة نادرة تنشر لأول مرة للرئيس الراحل ’’صالح‘‘ وهذا من كان بجواره

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عدن - ياسمين التهامي - نشر المصور والموثق اليمني عبدالرحمن الغابري "صورة" لكبار مسؤولي اليمن التقطت في تركيا سنة 1984م.

وعلق الغابري على "الصورة" التي نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك" وتعود الى حقبة الثمانينات :

 

 

 

هل كانوا يدركون مصيرهم ومصيرنا ومصير الوطن

 

والى اين تذهب البلاد ؟

 

الصورة في مرتفع مُطل على مدينة استانبول التركية عام 1984م Positive

 

على يسار الصورة الصف الاول

 

علي صلاح

 

الدكتور عبد الكريم الارياني

 

الشيخ عبد الله بن حسين الاحمر

 

الرئيس علي عبد الله صالح

 

القاضي عبد الكريم العرشي

 

الدكتور حسن مكي

 

علي الانسي

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علي الشاطر

 

من اليمين الصف الثاني

 

احد موظفي الامانة العامة لرئاسة الجمهورية

 

الدكتور عبد الله الزين

 

حراس الرئاسة

 

الحمزي

 

القاضي

 

حسين .

 

وختم الغابري منشورة بالملاحظة التالية:

 

لمحترفي التصوير

 

بوزاتيف تعني الفيلم الموجب Positive

 

وهو اجود بكثير من النيقاتيف السالب Negative

 

حتى من الديجيتال , كان يفضله الكثير من اهم مصوري العالم

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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