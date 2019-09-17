شكرا لقرائتكم خبر عن من واقع معاينته لمرضى يمنيين في عيادته... طبيب مصري يكشف مخاطر تناول القات .. ويحذر ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذر دكتور مصري اليمنيين من تعاطي القات لما له من اضرار كبيرة، على الكبد .

وقال الدكتور “محمد محمود نبيل ” في فيديو مسجل بثه على مواقع التواصل الاجتماعي انه يستقبل في عيادته كل يوم مرضى من اليمن، يعانون من مشاكل ارتفاع انزيمات الكبد، بالإضافة الى تليف الكبد . وأضاف انه عمل دراسة لمعرفة الأسباب، واتضح لي ان القات هو السبب .

وذكر ان القات يتسبب في تسمم واصابة قاتلة للكبد، وذلك سبب القات نفسه بالإضافة الى السموم التي يتم رش القات بها. ودعا الشعب اليمني الى التوقف عن تعاطي القات، لما له من تأثير كبير على حياتهم .

وكشف ان القات قاتل ويؤدي الى تليف الكبد وتدميره .