شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. مصر تحبط مشروع سياسي يمني بقيادة الميسري والجبواني في القاهرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر شبة مؤكدة ان الاجهزة الامنية المصرية ابلغت وزير الداخلية اليمني احمد الميسري بمنع اي لقاء سياسي في اراضيها. وحسب المصادر ان مصر أكدت رفضها لأي نشاط سياسي يستهدف الدول العربية والإسلامية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة. Advertisements جدير ذكره بأن اللقاء المرتقب كان قد دعا اليه الميسري والجبواني وجباري لإنعقاد لقاء ما يسمى الجبهة الوطنية اليمنية، التي دعا الى تشكيلها البيان الثلاثي الصادر عن قيادات محسوبة على الشرعية اليمنية.

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