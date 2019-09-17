شكرا لقرائتكم خبر عن رواية جديدة لهجوم ارامكو والجيش الامريكي مستعد .. صواريخ عابرة اطلقت من هذه الدولة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، الثلاثاء، إن الجيش الأميركي مستعد بعد هجمات التي تعرضت لها منشأتا أرامكو في السعودية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أفاد مسؤول أميركي لوكالة فرانس برس أن الولايات المتحدة باتت متأكدة بأن الهجوم الذي استهدف منشآت نفط سعودية السبت الماضي تم من الأراضي الإيرانية، وقد استخدمت فيه صواريخ عابرة.

وتابع هذا المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الإدارة الإميركية تعمل حالياً على إعداد ملف لإثبات معلوماتها وإقناع المجتمع الدولي خاصة الاوروبيين بذلك، خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الاسبوع المقبل في نيويورك.

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ورداً على سؤال حول ما إذا كانت واشنطن متأكدة من أن الصواريخ أطلقت من الأراضي الإيرانية، أجاب المسؤول "نعم".

وامس قال ناطق التحالف بأن ادعاءات مليشيا الحوثي بتبني هجمات أرمكو كاذبة لغرض رفع معنويات أنصارها.

واشار المالكي ان الهجمات لم تنفذ من اليمن وقال «لدينا القدرة على مواجهة هذه الاعتداءات».