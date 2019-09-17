أصدقاء الشهيدين إبراهيم الحوثي ومحمد العياني يقدمون قافلة غذائية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

سيرً أصدقاء الشهيدين إبراهيم بدرالدين الحوثي ومحمد حسين بدر العياني اليوم الثلاثاء، قافلة غذائية دعما للجيش واللجان الشعبية المرابطين في الجبهات.

واحتوت القافلة التي نظمت بمناسبة أربعينية الشهيدين على مواد غذائية متنوعة وفواكه وأدوية وذخائر ومبلغ ثمانية ملايين ريال .

وخلال تسيير القافلة أشار البيان الصادر عن القافلة الى مناقب الشهيد المجاهد إبراهيم الحوثي ورفيقه، مؤكداً أن القافلة المقدمة لأبطال الجيش واللجان الشعبية تأتي تكريماً لدماء وارواح الشهداء وتقديراً للمجاهدين المرابطين في مختلف الجبهات.

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واستعرض البيان الذي تلاه عبدالله الحنبصي دور الشهيدين إبراهيم الحوثي ومحمد البدر ومواقفهما البطولية في مواجهة العدوان.

كما اكد على بشاعة الجريمة التي ارتكبها العدوان ومرتزقته بإغتيال الشهيدين والتي تضاف الى سلسلة جرائم العدوان.

فيما أشاد صديقا الشهيدين صالح الحداء وجمال العسمي بالتضحيات التي سطرها الشهيدين في .

وأكدا الاستعداد السير على درب الشهيدين في التصدي للعدوان وإفشال مخططاته.