الاكثر مشاهدة - سرب طائرات مسيرة تخترق أجواء دولة خليجية وتنفذ عمليات مباغتة .. والجيش يعلن حالة الطوارئ

شكرا لقرائتكم خبر عن سرب طائرات مسيرة تخترق أجواء دولة خليجية وتنفذ عمليات مباغتة .. والجيش يعلن حالة الطوارئ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعا وزير الدفاع الكويتي صباح خالد الصباح القوات المسلحة الكويتية، الثلاثاء، إلى أن تكون في حالة تأهب قصوى وأن "تتوخى أقصى درجات الحذر واليقظة" لمواجهة أي حادث قد يؤدي إلى زعزعة الأمن في البلاد والمنطقة، وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية كونا.

كما وجه الصباح خلال لقائه مع كبار قادة القوات المسلحة الكويتية إلى "مضاعفة جهودها للدفاع عن البلاد من أي خطر محتمل".

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وكرر وزير الدفاع، إدانة بلاده، للهجوم منشأتي النفط في محافظتي بقيق والخريس في المملكة العربية السعودية، وأضاف أن الكويت ستقف إلى جانب المملكة العربية السعودية "ضد أي شيء يمكن أن يؤثر على أمنها واستقرارها وسلامة شعبها".

يشار إلى أن مصادر إعلامية، تحدثت عن مرور الطائرات المسيرة التي هاجمت المنشآت النفطية السعودية، عبرت سماء الكويت، قادمة من العراق.