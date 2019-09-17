الاكثر مشاهدة - لن تصدق من يكون؟ وزير الشون الإسلامية السعودي: هذا الرئيس أقام دولة عادلة مثل عمر الفاروق

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عدن - ياسمين التهامي - وصف عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشئون الإسلامية بالسعودية، الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس المجاهد.

وأضاف خلال كلمة بالجلسة الافتتاحية في المؤتمر الـ30 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالأوقاف والذي انطلقت فعالياته اليوم من القاهرة أن السيسي دافع عن مصر الغالية ضد الإرهابيين وأعداء الوطن، وحافظ علي الدين والتراث من الشر والإرهاب . ​ Advertisements ​​​​​​​​​​​​

وأوضح آل الشيخ في حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى دولته على أسس العدل ومحاربة الفساد، لذلك لا بد وأن يراعي في بناء الدول الحديثة الاجتهاد في البحث والفتوى لأن الفتوى تتغير حسب الزمان والمكان، وهكذا فعل عمر بن الخطاب والإمام أحمد بن حنبل وغيرهما.

وأكد أن بناء الدول لا يكون بالتكاسل وإنما بالجهد والعرق وبناء القوى العسكرية.

يذكر أن المؤتمر الـ30 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالأوقاف ، انطلقت فعالياته يوم الأحد، من القاهرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واستمر المؤتمر لمدة يومين بعنوان "فقه بناء الدول.. رؤية فقهية عصرية"، والذي وصفه آل الشيخ بأنه جاء في وقت مهم بسبب الأفكار التي بثتها جماعات الإرهاب والتطرف، موجهاً الشكر لمصر على اختيارها موضوع المؤتمر، بحسب قوله.

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