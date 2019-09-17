الاكثر مشاهدة - عــاجل : مخطط اماراتي خطير لتفجير الأوضاع في حضرموت وصحيفة سعودية تكشف التفاصيل ..شاهد مايحدث

شكرا لقرائتكم خبر عن عــاجل : مخطط اماراتي خطير لتفجير الأوضاع في حضرموت وصحيفة سعودية تكشف التفاصيل ..شاهد مايحدث والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر مطلعة، الثلاثاء 17 سبتمبر/أيلول، عن مساعٍ لما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم من الامارات، لتفجير الأوضاع أمنياً في محافظة حضرموت (جنوب شرقي اليمن).

ونقلت صحيفة ”عكاظ“ السعودية عن المصادر قولها، إن ”عناصر موالية للانتقالي تعقد لقاءات وتعمل على تعبئة وتجييش الشارع في عدد من المحافظات، لاسيما حضرموت، لتفجير الوضع الأمني فيها، وفق ما أوردته عكاظ السعودية“.

وحذّرت المصادر من انفجار الوضع في الجنوب، إذا لم تتم بلورة حلول سريعة، بعد انقلاب الانتقالي الاماراتي على الشرعية في عدن.

وقالت الصحيفة ان ”المدن المحررة في جنوب اليمن تعيش على صفيح ساخن قابل للانفجار في أي وقت، في ظل غياب الأجهزة الأمنية وسلطة الدولة، خصوصاً في محافظتي عدن وأبين منذ الأحداث الأخيرة“.

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وتسببت هجمات مسلحة في محافظات (عدن ـ أبين ـ شبوة) في مقتل وإصابة عشرات المسلحين والجنود، في ظل توتر أمني قوي بين القوات الحكومية ومليشيا الانتقالي الاماراتي التي تشهد هي الاخرى تصدعات داخلية وتصفيات بينية.

وتسيطر قوات الانتقالي الاماراتي على العاصمة المؤقتة عدن وبعض من مناطق أبين منذ العاشر من أغسطس الماضي، بعد معارك مع القوات الحكومية التي انسحبت من مؤسسات الدولة ومعسكراتها وفق مقترحات اللجنة السعودية التي تم تشكيلها لاحتواء الأوضاع في عدن.