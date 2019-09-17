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عدن - ياسمين عبدالعظيم - الامارات تتعرض لهجوم سعودي على خلفية قصف أرامكو

شنت كاتبة سعودية هجوما ساخرًا ضد تصريحات أطلقها وزير إماراتي بشأن هجوم أرامكو الذي استهدف الرياض.

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ونشرت الكاتبة السعودية ريم سليمان تصريحات لوزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي.

وقال "المزروعي" إن بلاده تملك طاقة إنتاجية فائضة للنفط لمواجهة اضطراب محتمل للإمدادات بعد هجمات على منشآت نفط سعودية هذا الأسبوع لكنه قال إن من المبكر للغاية الدعوة لاجتماع طارئ لأوبك.

وقال المزروعي للصحفيين في أبوظبي "لدينا طاقة إنتاجية فائضة، هناك كميات يمكن استغلالها في الاستجابة الفورية".

وأضاف أنه إذا دعت السعودية لاجتماع طارئ لأوبك، "سنتعامل مع الأمر".

وعلقت "ريم سليمان" على الخبر قائلة: "الصديق وقت القيق".

وأردفت: "أحداث بقيق بمثابة رصاصة الرحمة على ملف اكتتاب أرامكو".