شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات المصرية تفاجئ الجميع وتتخذ أول قرار رسمي ضد وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري في القاهرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر شبة مؤكدة ان الاجهزة الامنية المصرية ابلغت وزير الداخلية اليمني احمد الميسري بمنع اي لقاء سياسي في اراضيها.

وحسب المصادر ان مصر أكدت رفضها لأي نشاط سياسي يستهدف الدول العربية والإسلامية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة. قد يهمك ايضاً: - السعودية تخفض رسوم الزيارات العائلية إلى هذا المبلغ البسيط بعد أن كانت 2000 ريال سعودي (وثيقة) - اقتراب اليوم الأسود على الإمارات .. محمد بن زايد يحبس أنفاسه والخوف يداهمه كل لحظة .. وهذا هو السر Advertisements - عاجل : بيان جديد من السعودية قبل قليل يكشف تفاصيل جديدة حول الهجوم على أرامكو .. شاهد ما ورد فيه جدير ذكره بأن اللقاء المرتقب كان قد دعا اليه الميسري والجبواني وجباري لإنعقاد لقاء ما يسمى الجبهة الوطنية اليمنية، التي دعا الى تشكيلها البيان الثلاثي الصادر عن قيادات محسوبة على الشرعية اليمنية.

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