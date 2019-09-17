شكرا لقرائتكم خبر عن الإماراتي ”الكعبي” يعترف : لهذا السبب تدمرت سمعة الإمارات في الوطن العربي واصبح اليمنيون يكرهوننا! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كتب الناشط الإماراتي المعارض ، "فهد الكعبي" تغريدة على حسابه في تويتر، اوضح فيها لماذا أصبحت بلاده "الامارت" منبوذة لدى الشعوب العربية.
حيث قال الكعبي متسائلا: "لماذا أصبحنا مكروهين ..؟.. ليجيب هو على السؤال بالقول :" قتلنا اليمنيين وقتلنا الليبيين وحاصرنا القطريين ، وعادينا الكويتيين ، ودعمنا بشار ضد السوريين ، وتجسسنا على العمانيين".
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وأضاف متحدثا عن نظام بلاده: " وتآمرنا على الفسطينيين وتدخلنا في شأن السودانيين وسلبنا ودمرنا ثورة المصريين .. والقائمة تطول".
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