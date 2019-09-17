تعز: تشكيل لجنة لوضع آلية تنسيق بين الجيش والأمن والقضاء

أقرت سلطات محافظة تعز، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة لوضع آلية تنسيق بين الجيش والأمن والنيابات والمحاكم بهدف وضع حد للاختلالات الأمنية بالمحافظة. جاء ذلك خلال اجتماع للسلطة القضائية والمحلية والقيادات العسكرية والأمنية بالمحافظة ناقش أسباب وقوع القضايا الجنائية والسطو على الأراضي وآليات ضبط المطلوبين وتقديمهم للعدالة ودور الأجهزة الأمنية في عملية الضبط وإنهاء الازدواجية وتداخل الاختصاصات للنيابات العامة والعسكرية وتفعيلها وكذلك تفعيل المحاكم المتخصصة.وفقا لوكالة الأنباء اليمنية"سبأ". وأقر الاجتماع تشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة لوضع آلية لتنسيق الاداء بين الجيش الوطني والأجهزة الأمنية والنيابات والمحاكم لضبط المطلوبين وتنفيذ أحكام القضاء باستخدام القوة الرادعة لملاحقة وضبط المجرمين للحد من انتشار الجرائم والاختلالات التي تمس بالحقوق الخاصة والعامة وفق آلية قانونية تعزز هيبة القضاء.



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