شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن روسيا تعرض على السعودية المساعدة مقابل هذا الشرط..! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه مستعد لمساعدة السعودية في وجه الهجمات التي تتعرض لها في حال أقدمت على هذه الخطوة. ودعا بوتين، السعودية، إلى شراء منظومة "إس 400" أو "إس 300" لحماية البنية التحتية.

وقال الرئيس الروسي عقب المباحثات مع الرئيسين روحاني وأردوغان في أنقرة اليوم الاثنين، ردا على سؤال حول مسألة مساعدة المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بهجمات الطائرات المسيرة على المنشآت النفطية: "فيما يتعلق بمساعدة المملكة العربية السعودية، بالمناسبة، فإن القرآن الكريم نفسه يتحدث عن عدم مقبولية أي نوع من أنواع العنف بخلاف الدفاع عن النفس".

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وأضاف: "نحن على استعداد لتقديم المساعدة المناسبة للمملكة العربية السعودية، ويكفي أن تتخذ القيادة السياسية في المملكة العربية السعودية قرارا، كما فعل قادة إيران، وهو شراء منظومة "إس-300"، أو كما فعل الرئيس أردوغان الذي اشترى من روسيا أحدث منظومة للدفاع الجوي "إس 400"".

وختم بقوله: "بذلك يحمون البنى التحتية في المملكة العربية السعودية". وكان الحوثيون قد اعلنوا مسؤوليتهم عن الهجوم غير المسبوق على منشآت ارامكو. لكن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن قال إن "التحقيقات الأولية في الهجوم الإرهابي على خريص وبقيق تشير إلى أن الأسلحة المستخدمة هي إيرانية".