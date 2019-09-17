شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عــــــــــاجل: الرئيس هادي ينهي الحوار مع الانتقالي ويبلغ السعودية هذه الرسالة الحاسمة.. والمملكة تتوقف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قالت مصادر حكومية، إن الرئيس هادي رفض كل المطالب التي تقدمت قيادات الانتقالي الجنوبي المتواجدة في جدة.

وأوضحت المصادر، أن الوفد الحكومي غادر جدة بناء على توجيهات رئاسية.

جديد الحدث أونلاين:

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وقال مصدر في الحكومة، ان الرئيس هادي ابلغ السعوديين رفضه القاطع لأي تعديلات وزارية أو البدء بمشاورات سياسية قبل عودة الأوضاع إلى سابق عهدها في الحكومة الشرعية، وفق ما أوردته صحيفة عدن الغد .

وبحسب المسؤول الحكومي الذي اطلع على نتائج اجتماع الرئيس هادي بنائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان قبل ان أيام ان هادي ابلغ السعوديين انه لا يمكن نقاش أي حوار سياسي دون انسحاب كامل من مؤسسات الحكومة والألوية العسكرية بعدن .

واشار المصدر إلى ان الرئيس هادي ابلغ السعوديين انه لايمكن مناقشة أي خطط حوار أو تعديلات على الحكومة أو مشاركة أي طرف سياسي قبل الانسحاب كاملا من المواقع التي تمت السيطرة عليها في عدن مؤخرا .

وأوضحت المصادر إلى ان السعوديون اوقفوا الحوارات عقب احداث بقيق واوقفوا أي عمليات تواصل مع أي طرف سياسي سواءً في الحكومة أو الانتقالي.