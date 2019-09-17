الإطاحة بـ3 يمنيين ارتكبوا الفعل المحرم في السعودية.. وشخصية بارزة تتصدر الواجهة (الاسم)

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - القت شرطة منطقة الرياض القبض على 3 مقيمين يمنيين تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث. وصرح المتحدث الإعلامي للشرطة المقدم شــاكر بـن سليمان التويجري، أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وفقاً لإجراءات البحث والتحري والاستدلال أسفرت -بفضلٍ من الله- عن القبض على ثلاثة متهمين من الجنسية اليمنية ، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث ، وذلك لتوفر الدلائل على قيامهم بارتكاب خمس جرائم سرقة من مقار مؤسسات ومطاعم ومحلات تجارية بعد تكسير أقفالها الخارجية. جديد الحدث أونلاين: Advertisements واضاف التويجري أن قيمة المسروقات تجاوزت مبلغ 100 ألف ريال, ومن خلال إجراءات الاستدلال الاولية المتخذة بحقهم أقروا بما نسب اليهم, وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

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