شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن أردوغان يتشفى في السعودية بشأن قصف معامل ‘‘أرامكو’’ ويذكّر الملك سلمان بهذا القرار .. وهذا ما قاله عن الرئيس هادي.. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في معرض تعليقه على الهجمات على المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية، يوم الإثنين، إلى تذكر من الذي شن الحملة العسكرية في اليمن.

وقال أردوغان، خلال مؤتمر صحفي، عقب قمة الدول الضامنة لصيغة أستانا (روسيا، تركيا، إيران)، في أنقرة: "يجب أن تبدأ اليمن في إعادة البناء [الدولة] بأسرع ما يمكن، فهي غير قادرة على الوقوف على أقدامها​​​. ما الذي يمكن أن تفعله الدول المتقدمة لليمن وسوريا؟ والكارثة الموجودة في فلسطين، ولكن للأسف، يحارب المسلمون الآن المسلمين. لنتذكر من كان أول من قصف اليمن؟ وسوف نرى من أين بدأت [الكارثة]".

جديد الحدث أونلاين:

Advertisements

وتبنت مليشيا الحوثي، السبت الماضي، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.

وتقع بقيق على بعد حوالي 75 كيلومترا جنوب مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية؛ وتُعد من المدن الهامة بالمنطقة، لوجود الموقع الرئيسي لأعمال شركة "أرامكو"، وتضمّ أحد أكبر معامل تكرير النفط في العالم.

ومنذ 26 آذار/مارس 2015، تقود المملكة العربية السعودية تحالفا عسكريا لدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة المسلحين الحوثيين، الذين يسيطرون على عدة محافظات يمنية، بينها العاصمة صنعاء.